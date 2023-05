Rive sud du lac de Neuchâtel – Les propriétaires de chalets ne cèdent pas aux cantons Les détenteurs des maisonnettes de la Grande Cariçaie ont redit leur volonté de les sauvegarder et rejettent une subvention des autorités. Sébastien Galliker

Tant sur Vaud (ici à Cudrefin) que sur Fribourg, les deux cantons souhaitent faire démolir 185 chalets de la rive sud du lac de Neuchâtel. FLORIAN CELLA

Un non unanime et debout. Lors d’un vote de principe à l’appel d’ARSUD (Association des riverains de la rive sud du lac de Neuchâtel), samedi 13 mai, à Cudrefin, les propriétaires des chalets de la Grande Cariçaie ont redit leur volonté de sauvegarder ces biens, en rejetant l’offre de subvention à la démolition des autorités fribourgeoises et vaudoises. «Accepter une telle offre aujourd’hui irait dans le sens contraire de toutes les démarches juridiques en cours et de tous les efforts consentis depuis plus de 40 ans pour la sauvegarde de ce patrimoine lacustre typique du XXe siècle», communique l’association.