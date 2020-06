Baux commerciaux – Les propriétaires ont renoncé à 7,5 millions de rentrées L’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI) assure que les bailleurs ont soutenu les commerces vaudois. Alain Detraz

Certains propriétaires ont fait des efforts vis-à-vis de leurs locataires commerciaux impactés par la crise sanitaire. Keystone

Entre les restrictions imposées face à la crise sanitaire et les conséquences de celles-ci sur la vie économique, les entrepreneurs ont dû faire face à des difficultés. Le paiement du loyer en est une qui a fait l’objet de mesures rapides. D’abord par les collectivités publiques. Et les privés n’ont pas tous eu besoin des incitations étatiques pour soutenir leurs locataires commerciaux. Selon l’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI), ces derniers ont abandonné des loyers pour un total de 7,5 millions de francs dans le canton, entre la mi-mars et la fin de ce mois de juin. Un montant qui grimpe à 21 millions pour l’ensemble de la Suisse romande.

«Nous privilégions le dialogue au cas par cas, ainsi que les solutions cantonales incitatives, mieux adaptées aux typicités locales» Frédéric Dovat, secrétaire général de l’USPI Suisse

Dans le canton de Vaud, ce montant réjouit l’association faîtière, qui chiffre ainsi l’aide des propriétaires aux locataires. «Cela n’avait pas de sens de se retrouver avec des faillites, suivies de locaux sans locataires, commente Frédéric Dovat, secrétaire général de l’USPI Suisse. Les propriétaires ont donc joué le jeu.» L’association ajoute que cette aide pourrait être plus importante encore, puisqu’elle n’a pas encore reçu les retours de tous ses membres.

Dans les 7,5 millions de francs abandonnés en terres vaudoises, il y a évidemment les diminutions de loyers négociées au travers d’un accord entre les propriétaires, le Canton et les locataires. Mais cela ne fait largement pas le compte, selon l’USPI. L’accord mis en place en avril impliquait que les commerçants devaient notamment être obligés de fermer boutique pour en bénéficier, ce qui n’était pas le cas de tous. Ainsi, des propriétaires ont pu abandonner de leur propre chef la totalité ou une partie des loyers.

90 millions par mois

L’aide aux commerçants se discute aussi à l’échelle fédérale. Le Conseil national a accepté ce jeudi une motion demandant un coup de pouce pour les commerçants en difficulté. Or l’USPI combat cette mesure, qui devra encore obtenir l’aval des États. «Nous privilégions le dialogue au cas par cas, ainsi que les solutions cantonales incitatives, mieux adaptées aux typicités locales, que des règles fédérales uniformes et contraignantes sur l’ensemble de la Suisse», dit Frédéric Dovat.

Bien des commerces ont exprimé des craintes pour leur avenir. Alors quel est l’impact des 7,5 millions de francs concédés aux locataires commerciaux vaudois? Le Canton a sa petite idée: «Le secret des affaires explique en partie l’absence de statistiques en la matière, commente Jean-Baptiste Leimgruber, adjoint à l’unité Économie régionale. Mais une étude évalue la totalité des loyers commerciaux vaudois à 90 millions par mois.» Soit quelque 180 millions encaissés par les propriétaires entre avril et juin. Moins les 7,5 millions cités par l’USPI.