Après une année de crise – Les pros romands de la musique brandissent un «bilan catastrophique» sous le nez des autorités Craignant une réouverture à tâtons des lieux de spectacle sur le modèle de l’été passé, les acteurs culturels réclament le maintien des aides. Depuis une année, 2000 manifestations ont été annulées et 1,6 million de billets perdus en Suisse romande. Francois Barras

Parmi les 2000 manifestations annulées en une année, les rares événements autorisés sous limitations sanitaires strictes en septembre (ici Label Suisse à Lausanne) font craindre aux organisateurs une reprise contrainte et à leurs frais.

Les pros de la gamme mettent la gomme. Dans un communiqué commun, organisateurs de spectacles, agents d’artistes, clubs musicaux et festivals produisent le bilan – «catastrophique» ou «désastreux» – d’une année de crise en Suisse romande. En tout, 45 signataires, allant des petites Caves du Manoir de Martigny au gigantesque Paléo Festival, du Chat noir genevois aux grands tourneurs romands, s’unissent pour donner quelques chiffres d’une année d’activité oscillant entre zéro et presque rien.

Ainsi, les professionnels romands du spectacle déclarent une perte de 80% de leurs revenus, soit 2000 manifestations reportées ou annulées et près de 1,6 million de billets non vendus (lire notre enquête du 5 mars). Ils s’alarment de cet «abysse économique et culturel» qu’est devenu leur secteur d’activité, ayant compté parmi les tout premiers touchés lorsque la crise sanitaire a frappé l’Europe début 2020 – les salles de spectacle se sont mises à l’arrêt dès le mois de février. «Nous avons été les premiers à fermer et serons les derniers à rouvrir», résumait déjà Vincent Sager, parmi les signataires du communiqué pour sa société de production Opus One.