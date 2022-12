Industrie alimentaire – Les protéines végétales deviennent suisses à Granges-près-Marnand Le Groupe Minoteries se diversifie et veut proposer de quoi cuisiner des substituts de viande non importés. Alain Detraz

Le Groupe Minoteries SA est spécialisé dans la production de farines végétales. Il investit pour produire également des protéines végétales d’origine suisse. JEAN-PAUL GUINNARD

D’où viennent les protéines végétales employées pour les préparations se substituant à la viande? La réponse vient de Granges-près-Marnand et assure que, en général, ces bases protéinées ne sont pas d’origine suisse. C’est sur ce créneau que veut désormais se profiler le Groupe Minoteries SA qui, en plus de transformer les céréales en farine, compte bien proposer une protéine d’origine végétale suisse. Pour cela, il s’est associé à IP-Suisse – qui appose sa coccinelle sur les produits agricoles suisses – et à la start-up alémanique Feldkost Food, qui a élaboré la recette. La nouvelle entité a été baptisée Protaneo SA.