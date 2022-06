Santé mentale – Les psychologues sont libres, mais à quel prix? Ces psychothérapeutes ne doivent plus travailler sous la houlette d’un psychiatre pour être remboursés par l’assurance de base. Mais la question de leur rémunération fait débat. Caroline Zuercher

Les partenaires tarifaires n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur un tarif. La décision revient aux Cantons, qui doivent agir dans l’urgence. KEYSTONE/Christian Beutler

Pour les psychologues qui pratiquent la psychothérapie, c’est à marquer d’une pierre blanche. Dès le 1er juillet, ils ne seront plus soumis au modèle de délégation (lire encadré). Ils pourront être remboursés par l’assurance de base si leur prestation est prescrite par un médecin et ne dépendront plus d’un psychiatre. Mais leur fête est ternie par des incertitudes financières.