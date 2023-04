Hyper Ouest démarre ce jeudi, en fin d’après-midi. Coup de fil à son initiateur et directeur, Eric Linder.

C’est le rush avant le lever le rideau?

C’est un vrai sprint, comme toujours quand on arrive aux prémisses d’un festival de ce type, avec 43 événements répartis sur 26 lieux. Chaque projet est une aventure. Chaque site est unique. Et, dans une friche industrielle, on n’entre pas avec un spectacle comme on le ferait dans un théâtre institutionnel. Là, on vient de réaménager complètement les halles Veillon pour les transformer en temple du clubbing. Il a fallu tout installer, de l’électricité à l’eau. Ces derniers jours, on a, par exemple, réussi à organiser des navettes pour permettre le retour en ville des clubbers. Tout est à inventer, mais c’est passionnant.

Tout roule, côté vente des billets?

Plusieurs événements sont déjà sold out, mais il reste encore des billets. Hyper Ouest en est à sa première édition. Notre notoriété n’est pas encore posée. Mais on sent que le public est en train de réaliser l’ampleur de ce que nous préparons. On cherche, d’ailleurs, encore des bénévoles, des jeunes, des aînés, toute personne qui souhaite vivre de l’intérieur la création d’un festival unique.

Un festival que vous décririez comment?

Comme un événement fondateur qui veut se placer au cœur d’un territoire où il y a des choses à mettre en lumière, comme un festival qui ose la démesure et s’inspire, justement, de celle d’un Ouest lausannois en pleine mutation. GCO