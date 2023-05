Pénurie d’eau historique – Les Pyrénées-Orientales virent déjà à la «crise sécheresse» La région de Perpignan est frappée par une sécheresse sans précédent. Les autorités essaient d’éviter la guerre de l’eau entre habitants, agriculteurs et touristes. Alain Rebetez - Paris

Les restes d’un poisson-chat dans le lit de l’Agly, un des deux fleuves côtiers, avec la Têt, particulièrement touchés par la sécheresse. 27 avril 2023. RAYMOND ROIG /AFP

À partir de ce mercredi, la majeure partie du département des Pyrénées-Orientales a été déclarée en situation de «crise sécheresse» par un arrêté préfectoral. C’est le niveau d’alerte le plus élevé, qui entraîne des restrictions sévères dans l’utilisation de l’eau: interdiction d’arrosage des parcs publics et des jardins privés, interdiction de remplissage ou de mise à niveau des piscines privées, interdiction de lavage des véhicules, fermeture de toutes les fontaines et douches de plage.