Sommet Biden-Poutine – Les quais de la Rive gauche transformés en place forte Les préparatifs se sont poursuivis ce week-end, au milieu d’une foule de Genevois en goguette. Christian Bernet

Des aspirants de l’Académie de police de Savatan dressent des palissades sur les quais, Rive gauche. LAURENT GUIRAUD

Des Genevois en goguette, des policiers au turbin à dresser des palissades, des cyclistes slalomant, des militaires au repos (ou aux aguets) et des motards bruyants. Les quais de la Rive gauche ont offert une image très chargée et finalement peu reluisante ce dimanche après-midi. Il fallait presque du courage pour pousser jusqu’à la plage des Eaux-Vives, désormais aussi bondée que sa sœur aînée des Pâquis.

Les organisateurs du sommet Biden-Poutine n’ont pas fait de pause pour la grand-messe de mercredi. Durant tout le week-end, les préparatifs se sont poursuivis. Dans les parcs La Grange et des Eaux-Vives d’abord, fermés au public depuis vendredi. La totalité de leur pourtour, soit 2 kilomètres, est garnie de barrières et de barbelés. À l’intérieur, les tentes blanches se multiplient, à côté de la villa, mais aussi en différents endroits du parc. Un va-et-vient incessant de véhicules les plus divers anime les lieux. Sous les arbres, on perçoit parfois des vigiles en repérage.