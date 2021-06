Week-ends d'été – Les quais d’Ouchy et de Belgique seront fermés au trafic Du 26 juin au 21 septembre, la capitale vaudoise va restreindre l’accès à deux de ses quais aux véhicules motorisés durant les week-ends.

Les quais seront à nouveau réservés à la mobilité douce cet été à Lausanne (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Comme l’été dernier, les quais d’Ouchy et de Belgique à Lausanne seront fermés à la circulation le week-end, du 26 juin au 21 septembre. La capitale vaudoise a pris cette décision en se basant sur une enquête de satisfaction réalisée auprès de 4600 personnes.

Selon cette enquête, menée ce printemps par un bureau indépendant, 70% des usagers souhaitent une nouvelle fermeture des quais à la circulation les week-ends pendant la période estivale, indique Florence Germond, conseillère municipale en charge de la mobilité, citée vendredi dans un communiqué.

La Ville de Lausanne introduira la fermeture des quais d’Ouchy et de Belgique du 26 juin au 21 septembre, depuis l’avenue d’Ouchy jusqu’à la Tour Haldimand, le samedi de 10h00 à 22h00 et le dimanche de 08h00 à 22h00. Ils resteront accessibles aux piétons, aux cyclistes et aux trottinettes.

«Sécurité des usagers»

Contrairement à l’année dernière, l’accès aux sites sera également fermé au bus. «Il est essentiel pour nous que la sécurité des usagers soit assurée au mieux et la cohabitation difficile avec les bus a été relevée par de nombreuses personnes dans le cadre de l’enquête de satisfaction», soulève Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal en charge de la police lausannoise. A cet effet, la ligne 24 sera déviée sur l’avenue d’Ouchy.

Le sondage s’adressait également aux acteurs économiques et culturels, fortement impactés par la crise du coronavirus. Il a été mené sous forme d’entretiens individuels avec les commerçants et les restaurateurs du secteur ainsi qu’auprès des associations.

Si les entreprises situées à l’extérieur de la zone concernée par la fermeture ont montré une certaine réticence face à cette initiative, la majorité des commerces situés à l’est de l’avenue d’Ouchy l’accueille avec enthousiasme. Ceux-ci voient la fermeture des quais comme un avantage en matière d’attractivité économique.

ATS

