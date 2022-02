Fin de la pandémie? – Les quarantaines cessent, les cellules de traçage restent

A priori, c’est une équation plutôt simple à résoudre. Depuis que le Conseil fédéral a décidé de totalement supprimer les quarantaines pour les cas en contact avec une personne infectée au Covid-19, les cellules de traçage étaient appelées à disparaître. C’est pourtant loin d’être aussi simple. Le canton de Zurich a été le premier à rappeler cette réalité, soulignant qu’un nombre important d’employés devaient encore être mobilisés dans ces centres vu le nombre de cas quotidiens.

Le canton de Berne a confirmé dans la foulée qu’aucune réduction d’effectifs n’était prévue dans l’immédiat. Et la fin des quarantaines n’y change rien. «Même s’il n’y a plus de quarantaines, le nombre de cas positifs dépasse les 3000 par jour à Genève. Pour ceux-là, rien ne change, l’isolement est maintenu et cela nécessite des ressources pour les informer et s’assurer qu’ils ont correctement rempli le formulaire une fois qu’un test positif leur a été notifié», détaille Laurent Paoliello, directeur de la communication du Département genevois de la santé.