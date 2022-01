Infection au Covid et isolement – Les quarantaines passent de dix à sept jours dès lundi Les personnes non vaccinées, ou vaccinées/guéries depuis plus de quatre mois, faisant ménage commun ou ayant été en contact intime avec des personnes testées positives, sont concernées. Cécile Collet

Le centre de vaccination de Beaulieu est ouvert pour les tests et pour la vaccination, fortement recommandée par le Canton. OLIVIER VOGELSANG

Le variant Omicron provoque une recrudescence du nombre de cas et, partant, du nombre de personnes en quarantaine. Cette situation met plusieurs secteurs économiques et d’utilité publique sous forte pression. Or, les données scientifiques actuelles indiquent une durée d’incubation et de contagion plus courte pour le variant Omicron. Ainsi, le Canton de Vaud adapte les règles de quarantaine, en suivant les recommandations émises par l’OFSP le 30 décembre.

Quarantaine dès quatre mois de vaccination

Dès lundi 3 janvier, la durée de la quarantaine passe donc de dix à sept jours (y compris pour les personnes déjà en isolement). En plus de la personne testée positive – un test PCR dans un centre ou en pharmacie est nécessaire dès l’apparition de symptômes (nez qui coule, fièvre, toux, maux de gorge, souffle court, douleurs thoraciques ou musculaires) –, celles qui font ménage commun ou ont eu un contact intime avec elle seront aussi mises en quarantaine. Sont exemptées celles ayant reçu leur dernière dose de vaccin (primovaccination ou dose de rappel) ou étant guéries depuis quatre mois ou moins.

C’est à la personne infectée de prévenir celles avec lesquelles elle a été en contact étroit durant les quarante-huit heures avant l’apparition des symptômes.

En l’absence de symptômes le septième jour de la quarantaine, celle-ci peut être levée sans test préalable. Le médecin cantonal peut accorder des adaptations de la quarantaine pour des fonctions ou des métiers dits essentiels. Des informations supplémentaires seront disponibles sur le site internet du Canton de Vaud dès lundi 3 janvier.

