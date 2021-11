Programme de législature – Les quatre défis d’Estavayer pour accentuer sa qualité de vie Dans son programme de législature, le chef-lieu de la Broye fribourgeoise se fixe 17 objectifs à atteindre d’ici 2026 et donne 60 exemples d’actions concrètes. Sébastien Galliker

Réunissant sept anciennes communes et treize localités, la fusion d’Estavayer a permis à la cité de franchir le cap des 10’000 habitants lors de sa première législature. ATELIER PICSEL

Les mots ont été prononcés plusieurs fois par la délégation du Conseil communal (ndlr: Exécutif) d’Estavayer, venue présenter lundi le programme de législature du chef-lieu du district de la Broye fribourgeoise: «Qualité de vie». Alors que la commune fusionnée vient de franchir le cap des 10’000 habitants, le document de planification des principales actions à mettre en œuvre pour les cinq ans à venir veut surtout miser sur la qualité de vie entre bord du lac et campagne préservée, ville et espaces ruraux.

«Nous souhaitons accompagner l’évolution démographique, promouvoir l’économie, mettre en place la mobilité du futur et positionner Estavayer.» Eric Chassot, syndic d’Estavayer

Dans un document d’une vingtaine de pages, l’intention stratégique des élus se traduit en quatre défis, 17 objectifs et 60 exemples d’actions concrètes. «Parmi les principaux défis, nous souhaitons accompagner l’évolution démographique, promouvoir l’économie, mettre en place la mobilité du futur et positionner Estavayer au niveau cantonal et régional», a expliqué le syndic, Eric Chassot. Avant que le vice-syndic, Eric Rey, n’ajoute que le développement durable est au centre de toutes les démarches, autour de trois piliers que sont l’environnement, l’économie et le social.

Pas de priorités

S’il n’a pas voulu mettre des priorités sur la réalisation de certains objectifs, sachant que chaque projet dépend de procédures ayant leur propre calendrier, l’Exécutif a rappelé qu’il tient surtout à la bonne santé financière de la commune. Quelques pistes ont toutefois été évoquées, comme l’accompagnement de l’arrivée d’un bus urbain, la modernisation des installations sportives, la rénovation du complexe scolaire du Sacré-Cœur ou le développement du tourisme.

«Des villages voisins ont certes un taux plus bas que le nôtre, mais leurs prestations sont incomparables.» Philippe Aegerter, responsable des Finances

«Notre volonté est de maintenir notre taux d’imposition à 84%», a présenté Philippe Aegerter. Un taux qualifié d’intéressant, qui évite ainsi un exode de contribuables. «Des villages voisins ont certes un taux plus bas que le nôtre, mais leurs prestations sont incomparables», a conclu le responsable des Finances.

