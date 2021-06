Initiatives antipesticides – Les quatre défis qui attendent désormais l’agriculture Le spectre d’une interdiction totale des produits phytosanitaires s’est évaporé ce dimanche, mais l’agriculture restera sous pression. Florent Quiquerez

Le conseiller fédéral Guy Parmelin plante un arbre lors de la présentation d’un projet sur le remaniement parcellaire au service d’une agriculture innovante, à Assens (VD), le 9 octobre 2020. Jean-Christophe Bott/Keystone

L’agriculture ne pourra pas se reposer sur ses lauriers bien longtemps. En écartant les deux initiatives antipesticides, la branche s’offre un répit, mais les prochaines batailles pointent déjà à l’horizon.

Il y a évidemment la politique agricole 2022+, que le parlement vient de renvoyer au Conseil fédéral, et qui augure des discussions tendues. Mais ce n’est pas le seul enjeu. Le point en quatre exemples.

Les pesticides, encore

Guy Parmelin et le Conseil fédéral promettent de mieux protéger l’eau des effets néfastes des pesticides. Keystone

Réduire de 50% les risques liés à l’usage des pesticides. C’est l’objectif du Conseil fédéral, qui vient de présenter un plan pour protéger les eaux des produits phytosanitaires, biocides et autre excédents d’engrais. Si un paysan veut bénéficier de paiements directs, il ne pourra plus à l’avenir utiliser certaines substances. Les exploitations devront aussi agir pour réduire le ruissellement. Le but est enfin de faire baisser les taux d’azote et de phosphore dans les eaux, notamment en privilégiant les engrais de ferme aux chimiques.