Les quatre municipaux du centre droit (de g. à dr. Olivier Wälchli, Alain Grangier, Jean-Pierre Schwab et Olivier Martin) ont utilisé l’écusson de la ville sans en avoir au préalable demandé l’autorisation. Or l’usage de ces emblèmes est strictement réglementé, sous peine d’un an de prison au plus ou d’une peine pécuniaire. Ils écopent pour l’heure d’un avertissement.

