Braquage à Villars – Les quatre Lituaniens condamnés de 36 mois à 8 ans de prison

Les quatre hommes d’origine lituanienne impliqués dans le braquage d’une bijouterie de Villars en octobre 2020 ont été condamnés ce mercredi par le Tribunal criminel de l’Est vaudois à des peines allant de 36 mois à 8 ans d’emprisonnement. Les juges ont suivi le réquisitoire du procureur Cédric Matthey quasi sur toute la ligne contre cette «petite armée», où chacun a exécuté sa mission.

Une attaque éclair très violente Vaud Un bijoutier poussé et ligoté dans un brigandage à Villars-sur-Ollon

Les juges ont ainsi condamné le «commandant» à 5 ans et demi de prison. Ils ont considéré que le plus âgé de la bande, 46 ans, avait donné les ordres tout en restant en retrait. Le condamné a immédiatement chargé son avocat de faire appel. «Mon client clame son innocence et continue de contester être l’organisateur», commente Me Mirolub Voutov.