Lausanne: communales 2021 – Les questions que pose la fin de l’alliance de gauche Le choix des Verts rend plus qu’incertain l’équilibre politique de la ville. Le POP pourrait bien disparaître de l’Exécutif. Les relations entre le PS et les écologistes pourraient, elles, se dégrader durablement. Cindy Mendicino

Les affiches de l’alliance, en 2016. DR Lors de campagnes communes PS-Verts. DR Lors de la campagne de 2011. Patrick Martin 1 / 3

À Lausanne, la gauche occupe aujourd’hui 61 sièges du Conseil communal sur 100. Et compte surtout six municipaux sur sept. Elle fait la pluie et le beau temps dans la capitale, ne laissant au PLR (21 sièges) qu’un seul représentant municipal.