Covid et santé mentale – «Les questions sur l’automutilation ou le suicide augmentent» Le canton annonce, ce mardi matin, plus de mesures pour prévenir les cas de dépression chez les jeunes. Interview de Marjory Winkler, la directrice de Ciao.ch, site d’informations et de conseils pour les jeunes. Simone Honegger

Marjory Winkler, directrice de l’association romande CIAO (Centre d’Information jeunesse Assiste par Ordinateur). VANESSA CARDOSO

L’impact du Covid sur la santé mentale des enfants et des jeunes inquiète le canton de Vaud. Il annonce ce mardi un plan d’action pour compléter les mesures déjà prises en urgence que ce soit dans les milieux scolaires ou extrascolaires. Ciao.ch, le site d’informations et de conseils pour les jeunes entre 11 et 20 ans, notamment, bénéficiera d’un soutien supplémentaire. Une aide bienvenue pour sa directrice Marjory Winkler. Selon elle, il faut viser large et sur la durée pour qu’aucun jeune ne passe entre les mailles du filet.

