Lutte contre le Covid – Les quinquas vaudois prennent d’assaut le vaccin Les demandes de rendez-vous ont explosé dès que l’accès aux doses a été étendu aux 50 ans et plus. Romaric Haddou

Le Canton rapporte que le centre de vaccination du CHUV (ici en janvier 2021) a comptabilisé une inscription toutes les cinq secondes, mercredi après-midi, après l’annonce de l’extension de la campagne de vaccination aux personnes nées en 1971 ou avant. Odile Meylan

Les Vaudoises et Vaudois de 50 ans et plus allaient-ils se précipiter, eux aussi, sur le vaccin? La question se posait, mercredi à la mi-journée, lorsque le Canton a étendu sa campagne de vaccination aux résidents nés en 1971 ou avant. Deux jours après, la réponse est oui.

La conseillère d’État Rebecca Ruiz donne trois chiffres pour dessiner l’importance de la demande. Dans le sillage de l’annonce, «la première semaine du nouveau centre de Beaulieu (ndlr: qui entre en fonction lundi 19 avril) était complète en trois heures. Depuis, nous avons ajouté des créneaux. Le CHUV a enregistré une inscription toutes les cinq secondes tandis que la hotline cantonale a reçu 12’000 appels.»