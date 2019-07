Les radeaux du 1er Août doivent être expertisés

Les spectateurs qui assisteront aux feux d’artifice du 1er Août tirés depuis le Léman n’y verront que du feu. Cette année pourtant, la règle a changé: les Communes qui organisent leur propre manifestation ont désormais l’obligation d’immatriculer les radeaux d’où partent les engins pyrotechniques. «En 2012, il y a eu un accident à Saint-Prex sur un chaland de la Sagrave. Une réflexion a été menée par la commission nautique et une recommandation a été adressée de ne plus utiliser que des embarcations conformes et qui ont le droit de naviguer, en conformité avec l’Ordonnance sur la navigation intérieure», confirme Jean-Christophe Sauterel, chef de la cellule communication à la police cantonale vaudoise.

Pour rappel, au large de Saint-Prex, le 1er août 2012, une fusée avait explosé dans un tube de 10 centimètres de diamètre, créant un trou dans le pont supérieur du bateau et blessant légèrement un artificier. Pour la nouvelle donne cette année, quatre Communes ont demandé une autorisation pour leur radeau. C’est notamment le cas de Villeneuve. Les trois autres se situent d’un bout à l’autre du Léman. Aucune Commune vaudoise bordée par le lac de Neuchâtel n’a fait une telle demande.

Plaque et assurance à la clé

Trois points sont particulièrement contrôlés par les experts: la structure, la stabilité et la flottabilité de l’embarcation. Jean-Christophe Sauterel: «Les communes ont présenté les mêmes chalands qu’elles utilisaient par le passé. Ils ont été expertisés et immatriculés sans problème.»

C’est suite à cette expertise que le poids des engins pyrotechniques pouvant être embarqués a aussi été défini. Les radeaux disposent désormais, comme toute embarcation sans moteur de plus de 2,5 mètres, d’un numéro commençant par les deux lettres VD et ils sont assurés. Les Communes, elles, sont assurées à part pour ce qui est du tir des feux d’artifice. Par ailleurs, la police veille aussi au transport des engins pyrotechniques, à leur installation sur le radeau, à leur entreposage en attendant le 1er Août, ainsi qu’au tir en lui-même. «Nous nous montrons très stricts quant aux règles et aux distances à respecter avec le public», assure Jean-Christophe Sauterel.

À noter que les chalands de la Sagrave, au Bouveret, sont déjà immatriculés depuis plusieurs années. «Pour les feux de ce 1er Août 2019, ils seront ancrés au large de Montreux, de Lutry et de Lausanne. Et la veille au Bouveret», détaille Claude Goulet, le chef d’exploitation.