Les rails se dilatent – La canicule met le train à l’arrêt entre Saint-Cergue et La Cure Les rames sont remplacées par des bus jusqu’à jeudi soir. Toute la ligne est sous une grande surveillance pour assurer la sécurité des passagers. Raphaël Ebinger

Les rames du Nyon-Saint-Cergue-Morez ne circulent qu’entre Nyon et Saint-Cergue à cause de la canicule. Patrick Martin/24heures

La ligne du Nyon-Saint-Cergue-Morez est partiellement fermée à cause de la chaleur. Au cœur des rails, la température pouvait monter jusqu’à 50 °C ce lundi en milieu d’après-midi, provoquant une dilatation importante du métal. Sur la partie supérieure, entre Saint-Cergue et La Cure, des mesures urgentes ont été prises. Un service de bus se substitue au train jusqu’à jeudi soir.

«La construction de la ligne est plus ancienne sur ce tronçon, explique Emmanuel Laurent, directeur de la compagnie. Les rails sont posés presque sur du sol rocheux et il n’y a pas assez de ballast pour bien les tenir en place avec la forte dilation.» Pour pallier le problème en garantissant la sécurité des passagers, il aurait fallu ralentir les trains de manière sensible sur une grande partie du trajet, si bien que les horaires n’auraient pas pu être tenus. Le transporteur régional a donc choisi de mobiliser des bus.

Surveillance accrue

Sur le reste de la ligne, des ralentissements sont aussi à l’ordre du jour, mais de manière plus parcimonieuse. D’importants travaux de modernisation ont commencé sur le bas du tracé et le ballast réduit les effets de la dilation. Il n’empêche, la forte chaleur ne met pas les rails complètement à l’abri dans des endroits vulnérables. «La surveillance a été renforcée, souligne le directeur. Des collaborateurs responsables de l’infrastructure circulent dans la cabine du mécanicien pour avoir un œil attentif sur la voie, mais aussi sur les lignes de contact en cuivre qui souffrent de la chaleur. D’autres vont à pied sur les points sensibles.»

Une veille particulière est en même temps menée sur le matériel roulant. En cas de panne de la climatisation, des rames de remplacement sont prêtes à prendre le relais dans des délais très brefs.

Tout devrait rentrer dans l’ordre dès vendredi matin, quand les températures redescendront.

