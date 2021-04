Hockey sur glace – Les raisons de croire à un septième match Et si la tendance du quart de finale opposant le LHC aux ZSC Lions avait changé mercredi en cours de cinquième acte? Réponse vendredi soir au Hallenstadion. Jérôme Reynard

Le retour de Denis Malgin dans l’alignement lausannois a été déterminant, mercredi. L’attaquant permettra-t-il au LHC de disputer un septième match face à Zurich? KEYSTONE

C’est fou comme la dynamique peut vite évoluer dans le hockey sur glace et plus particulièrement en play-off. Combien auraient misé sur un retournement de situation dans cette série, mercredi soir, en cours de deuxième tiers? Peu, très peu de personnes, soyons honnêtes. Aujourd’hui, en revanche, elles sont bien plus nombreuses. Car la donne n’est plus la même depuis que Denis Malgin et Christoph Bertschy ont frappé deux fois en l’espace de 70 secondes pour remobiliser le LHC et (momentanément?) démobiliser Zurich.

«D’un coup, on oublie le négatif et on se focalise sur le positif, sur le fait que les détails sont en train de tourner en notre faveur. Ça donne une force en plus.» Florian Conz, ancien capitaine du LHC