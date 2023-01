Nouveau podium suisse à Wengen – Les raisons de l’explosion de Loïc Meillard Le Valaisan a signé un nouveau podium en décrochant la deuxième place du slalom de Wengen. C’est le quatrième en un mois, dans trois disciplines différentes. Sylvain Bolt Wengen

Loïc Meillard a signé son quatrième podium en un mois, en terminant deuxième du slalom de Wengen. AFP

Les Norvégiens se plaisent dans l’Oberland bernois. Après les succès de Kilde vendredi en super-G (devant Rogentin et Odermatt), puis en descente samedi (devant Odermatt), Henrik Kristoffersen a offert un triplé au pays scandinave en s’imposant lors du slalom dominical à Wengen (devant Meillard). Une semaine plus tôt, c’est son compatriote Lucas Braathen qui avait été le plus rapide entre les piquets serrés d’Adelboden.