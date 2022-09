Tennis – Les raisons du départ de Nadal de la Laver Cup L’Espagnol a décidé de renoncer à la suite du tournoi pour des «raisons personnelles.» Il quitte Londres après avoir partagé le court une dernière fois avec son rival et ami Roger Federer. Rebecca Garcia

Rafael Nadal s’est montré très touché par le départ à la retraite de Roger Federer. AFP

Un dernier match en compagnie de Roger Federer avant qu’il ne parle à la retraite. Cette invitation, Rafael Nadal pouvait difficilement la refuser. «Faire partie de ce moment historique est quelque chose d’incroyable, d’inoubliable», annonçait-il quelques jours avant ce match tant attendu – et redouté. Et à en voir les larmes qui coulaient librement le long de ses joues vendredi soir, l’Espagnol a ressenti l’émotion aussi fort qu’anticipé.

Celui qui a gagné 14 Roland Garros dans sa carrière a tenu à partager le court une dernière fois avec son rival et ami. Dans la foulée, entre vendredi et samedi, l’Espagnol a annoncé qu’il se retirait du tournoi. Les organisateurs évoquent des «raisons personnelles» et ont aussitôt annoncé son remplaçant: Cameron Norrie.

«Je ne vais pas bien, a affirmé Nadal aux journalistes présents à Londres. La vérité est que cela a été des semaines difficiles. Peu, très peu d’heures de sommeil, un peu de stress en général, des situations un peu plus difficiles qu’habituellement à la maison…» a-t-il énoncé à ESPN, évoquant ainsi la grossesse de sa femme. Le positif? «Tout va bien et nous sommes bien plus calmes. Et c’est pour cela que j’ai pu venir ici, ce qui était la chose la plus importante pour moi.»

Rafael Nadal n’en dira pas plus, lui qui tient à conserver sa vie privée… privée. Il aurait déjà quitté la capitale britannique pour retrouver sa compagne.

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport. Plus d'infos

