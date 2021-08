Votations fédérales du 26 septembre – Les raisons qui plombent l’initiative pour faire payer les riches Selon le premier sondage Tamedia, l’initiative sur la surtaxe des gains en capitaux des Jeunes PS prend un mauvais départ. Voici pourquoi. Arthur Grosjean

L’initiative des Jeunes socialistes veut imposer à 150% les revenus du capital à partir d’un certain montant. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) KEYSTONE

La campagne vient à peine de commencer et ça sent déjà le roussi pour les Jeunes socialistes. Leur initiative 99%, qui vise à surtaxer les gains du capital des riches, prend un mauvais départ, selon le premier sondage Tamedia. À six semaines de la votation fédérale, elle ne recueille que 45% des voix, alors que 49% la rejettent d’entrée et 6% seulement sont encore indécis.

A priori, on peut penser que le fossé n’est pas énorme et que la partie est encore jouable. C’est méconnaître la dynamique habituelle des initiatives populaires. Pour avoir une petite chance de passer, elles doivent faire un départ canon, car elles ont tendance à perdre du terrain au cours de la campagne. On l’a vu en juin avec les initiatives antipesticides, finalement enterrées.