Suicides de deux requérants – «Les rapports psychiatriques doivent être pris au sérieux» Alors que deux migrants se sont donné la mort à Genève, des critiques pointent un manque d’encadrement. L’Hospice général assure que des mesures sont prises. Julien Culet

L'Hospice General assure faire le nécessaire pour éviter que cela ne se reproduise. KEYSTONE

Deux suicides de requérants en un mois frappent le monde de l’asile à Genève. Les deux cas sont différents mais posent de sérieuses questions sur l’encadrement des centres. Le premier était un jeune Afghan de 18 ans, qui venait d’apprendre son renvoi vers la Grèce, où il disait avoir subi des mauvais traitements. Une expulsion prononcée alors que les médecins attestaient d’un risque suicidaire important. Son décès, début décembre, avait suscité une forte mobilisation. Le second, un Nigérian né en 1989, s’est donné la mort le 2 janvier, a révélé «Le Courrier». Arrivé en Suisse un mois plus tôt, il était désorienté et confus.