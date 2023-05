Espèces envahissantes – Les rats, blattes et fourmis débarquent, comment faire face? Biologiste et patron d’une société de désinfestation, Gérard Cuendet vous apprend à débusquer les indésirables lors d’une promenade au bord du lac. Catherine Cochard

Sauvageons en ville – un projet collaboratif entre l'Université de Lausanne (UNIL), les Musée et Jardins botaniques cantonaux et la Ville de Lausanne qui organisent des événements pour montrer la nature en ville – propose ce mardi* de s’intéresser, lors d’une balade entre la tour Haldimand et Ouchy, aux petits mammifères et insectes qui prennent d’assaut nos canalisations et appartements sans y avoir été invités.