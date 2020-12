Honduras – Les ravages des ouragans en novembre estimés à 1,8 milliard de dollars Près de la moitié de la population hondurienne a été touchée par les ouragans Eta et Iota qui se sont succédé en moins de quinze jours en novembre.

Le Honduras a payé le plus lourd tribut: près d’une centaine de personnes y sont mortes dans la première quinzaine de novembre. (Photo Orlando SIERRA / AFP) AFP

Les ouragans Eta et Iota ont affecté en novembre près de la moitié de la population du Honduras et occasionné dans le pays des dégâts estimés à plus de 1,8 milliard de dollars, selon un rapport rendu public dimanche par le gouvernement.

«Les effets des deux tempêtes se traduisent par un impact de 45,6 milliards de lempiras (plus de 1,8 milliard de dollars, soit 1,6 milliard de francs, ndlr) et une réduction de -0,8% de la croissance du PIB de 2020», estime dans ce rapport la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Cepalc).

«Au niveau humanitaire, plus de 4 millions de personnes sont affectées, dont 2,5 millions sont dans le besoin», selon le document, alors que le Honduras compte 9,5 millions d’habitants.

Les ouragans y avaient en particulier frappé la vallée de San Pedro Sula, la deuxième ville et la capitale industrielle du Honduras, qui avait été submergée par les eaux.

Ces catastrophes viennent s’ajouter aux effets de la pandémie de Covid-19 dans ce pays d’Amérique centrale.

Selon la Cepalc, le secteur privé a été le plus touché par les cyclones, pour 1,49 milliard de dollars (1,32 milliard de francs), soit 69% du total des dégâts, 31% concernant le secteur public.

Eta et Iota s’étaient succédé à moins d’une quinzaine de jours d’intervalle en suivant la même trajectoire, laissant dans leur sillage inondations catastrophiques, glissements de terrain et destructions en Amérique centrale et dans les îles colombiennes des Caraïbes.

Le Honduras a payé le plus lourd tribut: près d’une centaine de personnes y sont mortes dans la première quinzaine de novembre.

Le gouvernement hondurien a précisé que le rapport avait été établi à sa demande.

La Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement (BID) et les Nations Unies, entre autres, ont participé à son élaboration.

AFP/NXP