Coup de tonnerre à Vufflens-le-Château – Les Ravet ferment leur Ermitage et se séparent Coté 19 au Gault&Millau, le restaurant ne sera pas repris par les enfants. La maison sera mise en vente. David Moginier

Récompensé par le Gault et Millau, Michelin ou encore Relais et Château, Bernard Ravet (à droite, ici à Vufflens, le 26 novembre 2009), grand chef à l'Ermitage, ne remettra pas les clés de l’établissement à son fils Guy (à gauche, deuxième plan), qui s’envole vers de nouvelles explorations. Florian Cella

On le sentait venir depuis quelque temps même si la famille Ravet affichait comme toujours une unité souriante et discrète. Mais la nouvelle est tombée jeudi, par l’entremise de Gault&Millau, dont le rédacteur en chef, Urs Heller, est très proche des cuisiniers de Vufflens-le-Château: L’Ermitage des Ravet fermera le 31 juillet. Depuis Nouvel-An, une banderole à l’entrée de la maison annonçait des vacances exceptionnelles jusqu’à début mars. Tout cela cachait des réflexions et des désaccords dans la famille.