Gastronomie – Les Ravet rebondissent à Crans Nathalie Ravet ouvre L’Œnothèque gourmande dans la station valaisanne, avec Bernard en aide de cuisine! Cécile Collet

Nathalie Ravet a été sommelière de l’année 2007 et 2015. DR/Lenaka

Dans la famille Ravet, on demande la fille, Nathalie! Depuis la fermeture de l’Ermitage, à Vufflens-le-Château, on ne parle que d’eux. On sait depuis peu où le fils, Guy, va continuer sa carrière, soit aux cuisines du Grand Hôtel du Lac à Vevey. C’est au tour de sa sœur, sommelière, de sortir du bois. Ce vendredi 9 décembre, elle ouvre L’Œnothèque gourmande à côté du lac Grenon à Crans-Montana, avec son mari Nicolas et leur fils Léo.