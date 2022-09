Rentabilité des stades lausannois – Les recettes du LHC et du LS pour faire vivre leur écrin La Vaudoise aréna et le stade de la Tuilière doivent rapporter de l’argent 365 jours par an ou presque. Deux clubs, deux méthodes. Robin Carrel

La Vaudoise aréna et le stade de la Tuilière doivent générer des émotions et des revenus tout au long de l’année. KEYSTONE

Faire vivre le lieu toute l’année

Chris Wolf, CEO du LHC

«Le LHC existe depuis 1922. On fête ses 100 ans. Le hockey reste son activité No 1 et le sera toujours. Le club s’est professionnalisé et il faut avouer qu’il a connu beaucoup de changements, avec trois patinoires en six ans, trois CEO, je ne sais pas combien d’entraîneurs. Nous sommes dans une période de stabilisation et notre priorité reste le sport et les émotions que nous partageons à la patinoire, les rencontres qu’on y fait, les amitiés et les bières à la pause.»