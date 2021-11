Transition énergétique – Les recettes du succès des éoliennes en Écosse Les énergies renouvelables produisent 97% de l’électricité consommée par les Écossais. Le gouvernement a développé le secteur avec un large soutien du public. Tristan de Bourbon, envoyé spécial à Glasgow

La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, devant la ferme éolienne de Whitelee, près de Glasgow, le 6 mai 2021. Les 215 éoliennes constituent le plus grand site éolien terrestre du Royaume-Uni. AFP

Deux enfants dévalent à vélo la pente qui relie le parking à la première éolienne de la ferme de Whitelee. «Ouaouh!» hurlent-ils tous les deux, les yeux écarquillés, en arrivant au pied de l’éolienne. Le fort vrombissement des pales au-dessus de leur tête, qui ralentit et s’accélère au gré du vent, était inimaginable à seulement 50 mètres. Face à eux, le champ d’éoliennes s’étend à perte de vue. Lancée en 2009 à 20 km du centre de Glasgow, c’est la plus grande ferme éolienne terrestre d’Écosse mais également du Royaume-Uni. Au total, 215 éoliennes de 110 à 140 mètres de haut sont réparties sur 78 km2 de forêt et de lande. La ferme dispose d’une capacité installée de 539 MW.