Athlétisme – Les «records» d'Alex Wilson ont été annulés Les records de Suisse et d'Europe du 100 m., ainsi que le record de Suisse du 200 m., «réussis» par Alex Wilson la semaine dernière aux Etats-Unis ont été biffés des tabelles. Sport-Center

Le classement de cette épreuve étrange. @DR

Dimanche dernier, à la surprise générale, le Bâlois avait secoué le monde de l'athlétisme mondial. Le Suisse aux origines jamaïcaines avait couru le 100 mètres en 9''84 (records de Suisse et d'Europe battus) et le 200 mètres en 19''89 (record d'Europe abaissé) dans une compétition réservée aux plus de trente ans, près d'Atlanta, aux Etats-Unis. Mais tout de suite, au vu des conditions de ces courses, le doute a plané. Il a été éteint ce week-end.

Alex Wilson lui-même avait été surpris par ses performances, mais avait tout de même demandé les papiers nécessaires à leurs homologations. On a appris dimanche qu'il n'en serait rien. «Les clarifications effectuées par Swiss Athletics, en collaboration avec World Athletics et European Athletics, ont montré que les exigences d'homologation ne sont pas remplies sur plusieurs points», a communiqué la Fédération suisse une semaine après l’«exploit».

Le vidéo de la course.

Après des premières images qui ne permettaient pas de tirer de conclusions, une deuxième vidéo est apparue sur les réseaux sociaux en milieu de semaine. Elle ne laissait plus planer le doute et Swiss Athletics a confirmé ce que les spécialistes consultés pensaient: «le système d'information de départ requis, qui signale automatiquement un faux départ en raison du temps de réaction, faisait défaut. Cependant, ce système n'est pas nécessaire pour battre un record suisse.»

La Fédération helvétique d'athlétisme avait d'abord inscrit ces deux courses dans ses listes de chronos, avant de faire machine arrière. L'organisateur américain lui a signifié par mail «savoir que les chronos de cette épreuve ne sont pas corrects et ne peuvent pas être homologués». En prime, aucun juge officiel n'était présent et le stade de la petite ville de Marietta n'était pas aux normes internationales, selon l'association américaine. Les problèmes de chronométrage n'ont en revanche pas pu être expliqués.

Sur son site internet, Swiss Athletics a conclu avoir «décidé de ne pas homologuer les deux performances d'Alex Wilson comme résultats de compétition valables et par conséquent pas non plus comme records de Suisse». World Athletics a ajouté que ces performances ne seront pas inclues dans la liste des meilleurs chronos mondiaux, ni dans les statistiques au niveau international. La fin d’un rêve étrange.

