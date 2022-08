Le Tribunal fédéral déclare irrecevables les recours de deux activistes du climat qui avaient participé à l’occupation de la colline du Mormont durant l’hiver 2020-2021. Ils demandaient à être indemnisés après le prélèvement de leur ADN en vue de leur identification.

Poursuivis pour diverses infractions en lien avec l’occupation et l’évacuation de la zone à défendre (ZAD) du Mormont le 30 mars 2021, les deux hommes avaient refusé de s’identifier. En conséquence, le Ministère public vaudois avait ordonné l’établissement de leur profil ADN.

En septembre et en octobre 2021, la Chambre des recours pénale du canton de Vaud a admis les recours des intéressés et a ordonné la destruction des échantillons d’ADN. En revanche, les frais des procédures ont été mis à leur charge et aucune indemnité ne leur a été allouée.