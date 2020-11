Dissuasion – Les règles anticorona éloignent les cambrioleurs On enregistre moins de vols cet automne. Pourtant, la police est sur les dents, affairée à d’autres tâches. Adrian Schmid

Depuis la généralisation du télétravail, le nombre d’effractions a baissé en Suisse (Photo d’illustration). Getty Images/iStockphoto

Normalement, c’est la haute saison pour les voleurs. D’octobre à février, lorsque les jours sont plus courts, on recense plus de larcins. Or cette année se distingue par une baisse des cambriolages au crépuscule. «Leur nombre a nettement reculé», constate Mark Burkhard, nouveau président de la Conférence des commandants des polices cantonales. «Vu les mesures corona, les gens sont plus souvent présents à domicile. Cela a un effet dissuasif sur les voleurs.»

En Suisse orientale, la police thurgovienne annonce deux fois moins d’interventions pour ce type d’infraction. La statistique cantonale indique 34 vols depuis le 1er octobre alors qu’en 2019 il y en a eu 69 durant la même période.