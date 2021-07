Décrue des eaux – Les règles de navigation du lac de Neuchâtel divisent les Cantons Les interdictions sont en partie levées depuis lundi. Si Vaud et Fribourg ont réussi à fixer des règles identiques, Neuchâtel a voulu se montrer plus large. Jérôme Cachin

Suite aux intempéries, inondation des quais, au port de Chevroux, le 16 juillet. © (24 HEURES /Jean-Paul Guinnard) 24HEURES

Et vogue le fédéralisme! Lundi, chacun des trois gouvernements cantonaux a annoncé ses nouvelles décisions, alors que la décrue se poursuit. Vaud et Fribourg, à l’unisson, ont levé l’interdiction de naviguer de jour sur les lacs de Neuchâtel et de Morat et le canal de la Broye qui les relie. Par contre, la nuit, il reste interdit de se déplacer sur leurs eaux territoriales. En revanche, Neuchâtel a complètement autorisé la navigation, à toute heure du jour et de la nuit, tout en déconseillant de le faire la nuit. Autrement dit, un navigateur partant d’un port neuchâtelois doit éviter de se laisser surprendre par le coucher du soleil s’il veut mettre le cap sur la rive sud en toute légalité.