Portrait d’Eléonore Arnaud – Les règles sont au cœur de sa boîte Tenter sa chance quand ça vaut le coup n’effraie pas la fondatrice de Rañute, première boutique en Suisse dédiée aux menstruations. Chloé Din

Eléonore Arnaud a créé la première boutique en Suisse dédiée aux règles: Rañute. ODILE MEYLAN

C’est une petite entreprise, mais qui a déjà fait grand bruit. Il y a un peu plus d’un an s’ouvrait à Renens la première boutique de Suisse entièrement consacrée aux règles et aux protections menstruelles. On peine à croire qu’une telle évidence ait attendu 2020 avant de se concrétiser. Pour cela, il aura fallu la soudaine inspiration d’Eléonore Arnaud, 42 ans aujourd’hui, écolo, féministe, mère célibataire et, depuis peu, conseillère communale et citoyenne suisse.