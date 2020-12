Adoptions illégales au Sri Lanka – «Les regrets des autorités aident à soigner nos blessures» Pendant des années, la Suisse a toléré un trafic d’enfants du Sri Lanka. Confédération et Cantons reconnaissent officiellement des erreurs. Florent Quiquerez

Sarah Ineichen, présidente de l’association Back to the Roots, s’est rendue au Sri Lanka pour retrouver ses origines. Back to the Roots

Dans la bouche de Karin Keller-Sutter, les mots sonnent avec gravité. «Au nom du Conseil fédéral, j’exprime mes regrets sincères aux personnes adoptées et à leur famille.» Pour la première fois, Confédération et cantons réunis reconnaissent officiellement que «les manquements des autorités ont été massifs et incompréhensibles». «Cette situation a entraîné beaucoup de souffrance, poursuit la ministre de la Justice. Elle marque aujourd’hui encore la vie de ces personnes qui veulent savoir d’où elles viennent et ce qui s’est passé.»

