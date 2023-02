Ballon abattu – Les relations Chine-USA «gravement affectées et endommagées» La Chine a estimé lundi que les États-Unis, en abattant le ballon chinois survolant leur territoire, ont «gravement affecté et endommagé» les relations entre les deux pays.

«Les actions américaines ont gravement affecté et endommagé les efforts et progrès des deux parties pour stabiliser les relations sino-américaines depuis la rencontre de Bali» entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping en novembre, a déclaré dans un communiqué le vice-ministre des Affaires étrangères, Xie Feng.

L’armée américaine a abattu samedi, au large des côtes de Caroline du Sud, dans le sud-est du pays, ce ballon chinois considéré par le Pentagone comme un ballon espion, destiné à récolter des informations sensibles.

L’incident a provoqué une crise diplomatique entre Pékin et Washington avec l’annulation de dernière minute d’une visite en Chine du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.

«Surréaction»

Pékin, qui soutient de son côté qu’il s’agissait d’un aéronef civil, a accusé les États-Unis d’avoir «surréagi» en employant la force. Le gouvernement chinois «suit de près l’évolution de la situation» et «se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires», indique le ministère lundi.

Le ballon était entré une première fois dans l’espace aérien américain le 28 janvier, au nord des îles Aléoutiennes (Alaska). Il avait ensuite pénétré l’espace aérien canadien le 30 janvier, puis était repassé côté américain, au niveau de l’Idaho dans le nord-ouest des États-Unis, le 31 janvier, soit mardi.

Le grand public n’a lui appris son existence que jeudi, lorsqu’il était au-dessus du Montana. Il avait ensuite continué son périple vers l’est jusqu’à atteindre la côte atlantique. La Colombie a elle annoncé ce week-end qu’un ballon avait survolé son territoire, avant de quitter son espace aérien. Elle a dit procéder à «des vérifications (…) pour établir l’origine de l’objet».

Vendredi, le Pentagone avait déclaré qu’un deuxième ballon chinois avait été repéré survolant l’Amérique latine.

