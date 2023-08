Négociations avec Bruxelles – Les relations de la Suisse avec l’UE s’améliorent, selon Livia Leu La négociatrice auprès de l’UE, qui a récemment remis sa démission, dresse un bilan positif de ses discussions.

Avec l’UE, «nous sommes aujourd’hui dans une position différente, meilleure qu’il y a trois ans», assure Livia Leu, la négociatrice en chef démissionnaire de la Suisse auprès de l’Union européenne (UE). KEYSTONE

La négociatrice en chef démissionnaire de la Suisse auprès de l’Union européenne (UE), Livia Leu, dresse un bilan positif de ses entretiens avec Bruxelles. «Nous sommes aujourd’hui dans une position différente, meilleure qu’il y a trois ans», assure-t-elle.

Après la rupture par le Conseil fédéral des négociations sur l’accord-cadre en mai 2021, une approche par paquet a été présentée. Dix séries de discussions exploratoires et trente entretiens techniques plus tard, le Conseil fédéral a adopté avant la pause estivale les grandes lignes d’un mandat de négociation.

«Un pas important»

«C’est un pas très important en direction des négociations», déclare Livia Leu dans un entretien diffusé samedi par les journaux alémaniques du groupe de presse Tamedia.

Les cantons ne sont plus aussi réticents qu’auparavant et l’association économique ÉconomieSuisse soutient la démarche, poursuit la secrétaire d’État aux affaires étrangères. «Les syndicats sont peut-être un peu plus bruyants avec leurs revendications, c’est leur travail, mais les choses ont bougé», ajoute-t-elle.

