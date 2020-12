Ski au Balcon du Jura – Les remontées mécaniques des Rasses risquent la faillite Sainte-Croix et Bullet doivent venir en aide à la Société coopérative des remontées mécaniques du Balcon du Jura vaudois. Sans soutien, une fermeture dès cet hiver n’est pas exclue. Antoine Hürlimann

Alain Pointet, depuis des années responsable de la sécurité sur le domaine skiable des Rasses, a été nommé administrateur de la société coopérative des remontées mécaniques. JEAN-PAUL GUINNARD

Le domaine skiable des Rasses, bientôt de l’histoire ancienne? Les élus de Bullet et de Sainte-Croix sont appelés à se prononcer pour tenter d’éviter une telle issue. En effet, les Municipalités des deux villages souhaitent aider la Société coopérative des remontées mécaniques du Balcon du Jura vaudois (SCRMBJV) à… remonter la pente. Cette dernière manque cruellement de liquidités, après un hiver 2019-2020 où l’or blanc s’est fait rare et un début d’année où les ventes d’abonnements n’ont pas décollé à cause du Covid-19.

Concrètement, la situation est critique: sans soutien des collectivités, «nous ne nous cachons pas qu’une possibilité de fermeture des installations existe dès cet hiver», est-il écrit dans le préavis sainte-crix, qui sera soumis à l’organe délibérant le 14 décembre. Dans le détail, la SCRMBJV accuse un déficit de 192’000 francs avant amortissements. Les Exécutifs nord-vaudois imaginent donc effacer l’ardoise et soutenir la structure par le biais d’une garantie de déficit pour les cinq prochaines saisons, de l’ordre de 150’000 francs par année. Selon une clé de répartition, 138’000 francs seraient assumés par Sainte-Croix et 18’000 par Bullet, localité de moins de 700 habitants.