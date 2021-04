Lausanne – Les Rencontres du 7e Art se tiendront en ligne et en salles Le festival créé par Vincent Perez propose au public, du 26 avril au 2 mai, une dizaine de chefs-d’oeuvre en salles mais aussi sur Internet.

Les rencontres avec des personnalités du 7e art seront filmées et diffusées sur les réseaux sociaux et sur le site du festival. Keystone

La 4e édition des Rencontres du 7e Art se tiendra du 26 avril au 2 mai prochain à Lausanne, en digital et en salles. Avec des invités comme Bertrand Blier, Jean Dujardin, Marthe Keller, Irène Jacob et Doria Tillier.

Le festival créé par Vincent Perez propose au public de voir ou revoir une dizaine de chefs-d’oeuvre en salles, ce qui constitue l’ADN de la manifestation. «The Party» de Blake Edwards ouvrira les feux le 26 avril, précédé d’une présentation de Vincent Perez.

D’autres monuments de l’histoire du cinéma suivront, comme «Raging Bull» de Martin Scorsese, «Profession: Reporter» de Michelangelo Antonioni ou encore «Citizen Kane» d’Orson Welles. Le film de clôture «Buffet froid» sera présenté par son réalisateur Bertrand Blier, accompagné par Jean Dujardin, annoncent lundi les Rencontres.

Marthe Keller présentera «Fedora» de Billy Wilder ainsi que «Petite soeur», film suisse de Véronique Reymond et Stéphanie Chuat. Plusieurs invités, dont Doria Tillier et Jean Dujardin, donneront des masterclasses à l’ECAL. Marthe Keller et Vincent Perez se retrouveront à la Fondation Jan Michalski pour une «conversation» sur le 7e art et les influences littéraires.

Ces rencontres avec des personnalités du 7e art seront filmées et diffusées sur les réseaux sociaux et sur le site du festival. Elles seront accessibles gratuitement, en direct ou en replay. Lors des directs, le public pourra même poser des questions, indique le communiqué. Les films seront projetés à la Cinémathèque suisse et dans les cinémas Pathé Lausanne.

