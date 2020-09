Genève – Les Rencontres du développement dévoilent leur programme Les enjeux liés au développement du canton de Genève seront au centre des discussions lors des Rencontres du développement, organisées du 24 au 27 septembre.

La photo montre le projet du quartier de l’Etoile et du quartier Les Acacias (archives). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le Département du territoire invite la population à quatre journées de conférences et de débats abordant les enjeux liés au développement du canton. Elles se tiendront du 24 au 27 septembre au Pavillon Sicli, à Genève.

Huit événements répondront à une question-clé, indique le communiqué du canton: «Quel type de développement voulons-nous pour Genève?» Au cours des différentes rencontres, seront traités les défis d’architecture, de bien-être, de développement des quartiers ou encore les questions liées au nombre d’habitants à Genève, à la consommation responsable et à l’économie durable.

L’objectif de ces rencontres est d’échanger avec la population «sans tabou et de manière libre et ouverte», souligne le Département du territoire. Les thèmes des conférences ont été inspirés des propositions formulées par la population cet été via participer.ge.ch, la plateforme participative du canton.

Lancement du Forum citoyen

Le Forum citoyen sera installé officiellement à l’occasion des Rencontres du développement, le samedi 26 septembre. Trente Genevois ont été sélectionnés, après deux tirages au sort, pour le constituer.

Ce forum a pour mission de réfléchir à la manière d’habiter le territoire pour vivre dans le respect de la nature et faire face au changement climatique. Le forum se penchera sur ce défi jusqu’en 2021 et produira ensuite un avis, remis au Conseil d’Etat. L’Université de Genève et un comité d’experts scientifiques collaboreront à l’expérience.

Le plan de protection sanitaire pour l’événement est en cours d’élaboration, annonce le canton. Il sera mis à disposition des participants dès qu’il aura été validé par les services du médecin cantonal. Le port du masque obligatoire sera demandé ainsi qu’une inscription préalable sur rencontres2020.ge.ch.

ATS/NXP