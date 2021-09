Rentrée automnale 2021 – Les rendez-vous du cinéma romand cet automne Des fondus de cinéma qui s’activent à le défendre, ça ne manque pas dans le canton. Cécile Lecoultre

Ciné-Festival, du 2 au 7 novembre Afficher plus Le rendez-vous à Cinétoile a survécu au scénario catastrophe et vivra sa 24e édition du 2 au 7 novembre. Lisez notre article.

Nuit du court métrage

Genève, Morges, Vevey, Lausanne, etc. La Nuit du court métrage arrive près de chez vous dès le 17 septembre. DR

Philippe Clivaz, passionné de cinéma, a travaillé pour de nombreux festivals, mais reste fidèle à Base-Court et au court-métrage. 24 HEURES/Archives

Tout-terrain Dès ce vendredi à Genève, la Nuit du court part dans onze villes romandes. Au menu, 18 courts dont huit suisses, avec une signature locale dans chaque ville. La tournée s’achèvera à Lausanne avec la remise du Prix du public, résultat des votes glanés durant les projections. Derrière ces 19 éditions, il faut voir la patte de Philippe Clivaz, un Lausannois passionné de cinéma qui, en plus de ses attachements à divers festivals, de Visions du Réel au Festival international de films de Fribourg, a gardé les idées longues en matière de court et reste président de Base-Court, à la base de son réseau. CLE

Aventiclap à Avenches

Pierric Tinthorey, magicien et réalisateur de fantaisies cinématographiques. DR

Cinéma suisse En compétition au 4e Aventiclap, le Nyonnais Marc Décosterd interroge la violence avec «Vasectomia». À découvrir encore dans la manifestation lancée par le critique Rémy Dewarrat et tournée vers le cinéma ancré dans le pays les saisons burlesques de Pierric Tenthorey, un artiste inclassable de Vevey, authentique champion du monde des magiciens mais aussi comédien et metteur en scène de comédies perchées. CLE

Docs à débattre

«Les guérisseurs», un documentaire projeté en présence de sa réalisatrice, matière à débat.

La réalisatrice Marie-Eve Hildebrand, établie à Lausanne, a grandi à Oron, où son père officiait en médecin généraliste jusqu’en 2019. RTS/DR

Docu Le 6e Ciné-Doc, rendez-vous documentaire des cinémas régionaux, lance sa saison avec «Les guérisseurs», de Marie-Eve Hildebrand, projeté dans dix salles en octobre. La Lausannoise, fille d’un médecin généraliste d’Oron à la retraite depuis 2019 après quarante ans de pratique, examine l’évolution de la pratique de la médecine en allant vers les étudiants du CHUV. De quoi débattre! CLE

Humour à foison

Maryke Oosterhoff et Loïs de Goumoëns , inventeurs du «Very Funny Festival de Vevey» depuis 2015. 24 heures/Archives

Comédie Les Marx Brothers s’invitent au VIFFF, comme Coline Serreau. Bref, des hommes et un coup fin, selon le cocktail détonnant mixé par Maryke Oosterhoff et Loïs de Goumoëns depuis 2015. Suivant son goût pour l’extravagance déjantée, le tandem écume les marchés du film, de Cannes, de Berlin ou de Locarno. Voir leurs séances spéciales teintées «d’humour lourd dans la finesse». CLE

Le LUFF, tradition décoiffante

Underground Le Lausanne Underground Film & Music Festival (LUFF) caressera les créations hybrides dans tous les sens du poil, promesses d’images insolites et de sons novateurs en fusion… Son programmateur, le Lausannois d’adoption Julien Bodivit, Breton d’origine, a grandi avec les cassettes VHS des années 80, les vieilles bandes d’horreur, les films les plus souterrains échangés entre initiés. Près de vingt ans plus tard, le fondateur trouve l’appellation «underground» périmée, c’est dire qu’il faudra écarquiller les yeux.CLE

