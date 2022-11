Midterms – Les républicains s’emparent d’incidents techniques localisés Des problèmes techniques ont été signalés dans plusieurs bureaux de vote, notamment en Arizona, lors des élections de mi-mandat mardi aux États-Unis.

Dans le comté de Maricopa, en Arizona, «environ 20%» des 223 bureaux de vote rencontrent «un problème» avec les machines chargées de lire les bulletins, a expliqué Bill Gates, un des responsables de la région. Getty Images via AFP

Des conservateurs américains, Donald Trump en tête, dénonçaient mardi des incidents techniques localisés dans des bureaux de vote pour les élections de mi-mandat, l’ancien président américain allant jusqu’à appeler ses partisans à «contester».

«Le vote par procuration à Detroit, ça ne va pas du tout. Les gens se présentent pour voter et s’entendent répondre: ‘‘désolé, vous avez déjà voté’’», a affirmé Donald Trump sur son réseau Truth Social.

«Cela se produit en grand nombre, et ailleurs. Contestez, contestez, contestez!» a martelé le milliardaire américain, qui n’a jamais reconnu sa défaite à la présidentielle de 2020. L’organisation indépendante Vote.org, a confirmé dans un communiqué l’existence de «problèmes techniques des machines à voter dans certains États».

Le comté de Maricopa scruté

«Cela peut arriver et les employés des bureaux de vote ainsi que les responsables des États font tout pour régler ces problèmes et s’assurer que les électeurs ont d’autres options pour déposer leur bulletin de vote aujourd’hui», a ajouté cette organisation qui défend l’accès au vote.

En Arizona, État très disputé capable de faire basculer l’élection pour les deux camps, le scrutin a été perturbé par des problèmes techniques affectant certaines machines dans le comté de Maricopa, qui comprend la capitale Phoenix et ses environs.

Dans ce comté, le plus peuplé de l’État du Grand Canyon, «environ 20%» des 223 bureaux de vote rencontrent «un problème» avec les machines chargées de lire les bulletins, a expliqué sur Twitter Bill Gates, un des responsables de la région. C’est autour de ce comté de 4,5 millions d’habitants que s’est concentrée une grande partie des accusations – rejetées – de fraude électorale en 2020 en Arizona, où Joe Biden avait devancé Donald Trump d’à peine 10’000 voix.

En début d’après-midi, les autorités ont expliqué avoir identifié la source des problèmes dans 60 bureaux de vote, et y avoir remédié dans 17 endroits. Elles ont également assuré que ces imprévus n’empêchent pas les électeurs de voter, et ont publié une liste de plus de 100 bureaux sans aucune file d’attente.

«Solution alternative»

Pour les bureaux où les problèmes demeurent, une «solution alternative» est prévue, a insisté Bill Gates. Les électeurs peuvent déposer leurs bulletins dans une «boîte sécurisée», qui sera ensuite ouverte «plus tard dans la soirée» pour comptabiliser les votes avec des machines fonctionnelles.

«C’est de l’incompétence», a fustigé la candidate républicaine au poste de gouverneur d’Arizona, Kari Lake, qui a accusé Joe Biden d’être un président illégitime pendant sa campagne, malgré les différents audits et le recomptage ayant démontré la validité des résultats de 2020.

«J’espère que ce n’est pas de la malveillance, mais nous allons trouver une solution et nous allons gagner», a ajouté la quinquagénaire, après avoir voté à Phoenix vers la mi-journée. Cette proche de Donald Trump s’est toutefois abstenue de contester par avance les résultats de l’élection.

«Je ne sais pas quels problèmes vont émerger», a-t-elle expliqué, en appelant ses partisans à «faire la queue» sans se décourager et en martelant sa promesse de réformer en profondeur le système électoral en cas de victoire.

Atmosphère délétère

Dès le petit matin, l’un des bureaux de vote du centre-ville de Phoenix a rencontré des problèmes avec ses machines, ont constaté des journalistes de l’AFP. Seuls les électeurs ayant déjà préparé leur bulletin scellé dans une enveloppe pouvaient le déposer, les autres ont reçu la consigne de se rendre dans un autre bureau à 500 mètres de là.

De quoi renforcer une atmosphère déjà délétère dans cet État du sud-ouest, où des guetteurs, parfois armés, ont récemment surveillé les urnes métalliques, similaires à des boîtes aux lettres, permettant aux électeurs de déposer leurs bulletins en avance.

«Cette machine aurait dû être testée il y a longtemps, la semaine dernière», s’est énervé Donald Newton, un électeur républicain qui a réussi à voter dans le bureau voisin, et reste persuadé que l’élection de 2020 «a été volée». Comme de nombreuses personnes rencontrées par l’AFP ces deux dernières semaines, l’octogénaire souscrit à une thèse complotiste alimentée par un documentaire d’extrême droite, selon laquelle les urnes ont été bourrées en 2020.

«C’est en train de recommencer», s’est exclamé un autre électeur, prié de se rendre dans un autre bureau de vote et qui n’a pas voulu donner son nom. Sur Twitter, la présidente du parti républicain de l’Arizona, Kelli Ward, a affirmé que «cela ne se produit pas qu’en Arizona». «D’abord l’Arizona, maintenant le New Jersey», a renchéri dans un tweet Marjorie Taylor Greene, élue républicaine de Géorgie connue pour ses outrances.

AFP

