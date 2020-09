Assurance maladie – «Les réserves des assureurs sont beaucoup trop hautes» Alors que les primes augmenteront en moyenne de 0,5% en 2021, Alain Berset s’en prend aux réserves de 11 milliards des assureurs. Arthur Grosjean , Caroline Zuercher

Alain Berset «Tous les acteurs de la santé sont d’accord sur le principe pour faire des économies, constate le ministre de la Santé. Mais quand cela devient concret, personne ne veut gagner moins ou changer un peu sa façon de travailler.» (KEYSTONE/Anthony Anex) keystone-sda.ch



Commençons par la bonne nouvelle. La prime moyenne d’assurance maladie n’augmentera «que» de 0,5% en Suisse en 2021. Pour la troisième année consécutive, on n’a donc plus à faire à des hausses massives de 4% comme on les a connues en 2016 ou 2017. La mauvaise nouvelle? Les Genevois, et surtout les Vaudois, verront leur prime augmenter plus fortement que la moyenne. Ce sera + 0,6% pour les premiers et + 0,9% pour les seconds.