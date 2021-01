Développement d’Orbe – Les résidences pour seniors font leur retour Un complexe alliant résidences pour seniors et une permanence médicale est mis à l’enquête en basse ville d’Orbe. Il avait déjà été présenté en 2017. Erwan Le Bec

Après Gruvatiez, ici en 2019, c’est un nouvel ensemble qui pourrait sortir de terre à Orbe. Florian Cella

La rive droite d’Orbe, au bord de la rivière, continue de se développer. Après les premiers immeubles sortis de terre du nouveau quartier Gruvatiez, un nouveau complexe de deux bâtiments sur un vaste socle commun, vient d’être mis à l’enquête ce jour dans la «Feuille des avis officiels».

Enfin, plutôt remis à l’enquête. Le projet du groupe Orllati avait déjà été présenté par la Commune d’Orbe en avril 2017. À l’époque on attendait sa réalisation, en lieu et place d’un vieux hangar, en 2019 déjà. Et plutôt avec enthousiasme. Avec 60 appartements pour seniors, une permanence médicale des EHNV, une pharmacie et d’autres services, le complexe promettait une bouffée d’air frais dans le parc locatif d’Orbe et dans l’offre multigénérationnelle. Une belle opération immobilière également, dont l’investissement initial était devisé à 40 millions de francs.

C’est sa version revue et corrigée, en partie à la suite d’oppositions du voisinage, qui critiquaient les volumes et l’architecture de ces bâtiments en face de la vieille ville, qui repart donc pour un tour. Les immeubles ont été rabotés, de même que les affectations du sol et du sous-sol. On découvre une centaine de places de stationnement, ainsi qu’un cabinet de physiothérapeute et d’ostéopathe. Les édifices doivent comprendre 80 logements. Entre les deux édifices, perpendiculaires à la rivière, un petit espace végétalisé.

Dans les coulisses du Conseil, le projet avait été autant salué qu’il avait fait grincer quelques dents. Situé en zone industrielle et bénéficiant d’un statut d’utilité publique, le complexe avait été légalisé sans passer entre les rangs du plénum.