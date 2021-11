Accident du Royal Savoy – Les responsables du chantier seuls dans le viseur du Parquet Le procureur abandonne les charges contre deux des accusés de lésions corporelles graves par négligence sur le chantier du palace lausannois. Il requiert des peines légères contre trois prévenus. Flavienne Wahli Di Matteo

Le Royal Savoy en 2015, quelques mois avant l’unique accident survenu au cours de ce chantier colossal qui a duré plus de six ans. Theo Heritier

Qui est responsable de la chute d’un carreleur au cours du chantier colossal du Royal Savoy, qui l’a rendu paraplégique? Et y a-t-il seulement un responsable?

On a débattu de ces questions mardi, au second jour du procès où s’affrontent un plaignant, très digne dans son fauteuil roulant, réclamant «que des accidents comme celui-là ne se produisent plus», et cinq accusés, estimant qu’ils n’ont rien à voir avec la malheureuse séquence du drame.

Alors que deux des prévenus ont été mis hors de cause par le Ministère public, pour n’avoir eu aucun lien avec le secteur de l’accident, trois accusés sont restés dans son viseur.