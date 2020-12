Lutte contre le coronavirus – Les restaurants et les bars genevois fermeront mercredi soir Le Conseil d’État annonce que les conditions pour bénéficier d’une exception à la décision fédérale ne sont plus remplies. Cécile Denayrouse DÉVELOPPEMENT SUIT

Genève, 21 décembre 2020. le Conseil d'Etat tient un point presse spécial Covid en présence de Mme Anne Emery-Torracinta, présidente, M. Mauro Poggia et Mme Nathalie Fontanet, conseiller et conseillère d'Etat. Laurent Guiraud

Terminé, le régime d’exception! À compter du 23 décembre à 23 h, les bars, cafés, restaurants, installations sportives et établissements de loisirs ferment de nouveau leurs portes, sur décision du Conseil d’État. En effet, le taux de reproduction du virus annoncé ce lundi 21 décembre est supérieur à 1, et ne permet plus d’autoriser les restaurants et les bars à continuer leur activité. Les musées et le Jardin botanique sont également touchés par cette décision.

Si les commerces peuvent rester ouverts pour le moment, ils devront néanmoins fermer leurs portes à 19 h, et ne pas ouvrir les dimanches. Les magasins seront également fermés les vendredi 25 et samedi 26 décembre, ainsi que le 1er janvier, mais pourront rester ouverts le jeudi 31 décembre.

Les rencontres et manifestations privées restent limitées à 5 personnes, sauf entre le 22 et 3 janvier, où une limite de 10 personnes, enfants compris, est autorisée.

Le droit fédéral prévoit que ces mesures restent en vigueur jusqu’au 22 janvier. Pour permettre d’éventuels assouplissements, le Canton devra justifier d’un taux de reproduction inférieur à 1 pendant sept jours consécutifs, ou à 0,9 dès le 5 janvier 2021.