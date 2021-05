Coronavirus en Suisse – Les restaurants pourront totalement rouvrir le 31 mai Le Conseil fédéral a proposé mercredi de nouveaux assouplissements pour la fin du mois en raison de l’amélioration de la situation sanitaire.

Le président de la Confédération Guy Parmelin et le ministre de la Santé Alain Berset se sont exprimés mercredi après-midi sur la crise sanitaire. KEYSTONE/Peter Schneider

Les restaurants et les centres thermaux pourront rouvrir dès le lundi 31 mai. Les événements publics accueillir jusqu’à 300 personnes. Et l’obligation de télétravail se transformer en recommandation. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de nouveaux assouplissements.

«Les dernières ouvertures n’ont pas mené à une explosion des cas», a pointé le ministre de la Santé Alain Berset devant les médias. Les nouvelles infections, les hospitalisations et les décès reculent. La vaccination elle s’accélère. Plus d’un million de personnes a reçu ses deux doses, et plus de deux millions en ont reçu une. Les enfants devraient également bientôt pouvoir se faire vacciner.

«La situation épidémiologique est assez encourageante. Elle est meilleure que ce que l’on pouvait espérer», a souligné le Fribourgeois. «Ce n’est toutefois pas le moment de tout relâcher et de se précipiter vers la sortie.» Le Conseil fédéral entend donc continuer étape par étape. Il a mis un paquet d’assouplissements en consultation. La décision définitive tombera le 26 mai.

Réouverture complète des restaurants

«La mesure probablement la plus attendue est la réouverture complète des restaurants», a commenté Alain Berset. Elle ne sera toutefois possible que si les chiffres continuent à baisser ou au moins se stabilisent. Un plan de protection devra être mis sur pied. Les tables seront limitées à quatre convives et elles devront être espacées ou séparées par une paroi.

Les clients devront être servis à table, n’ôter leur masque que pour manger et laisser leurs coordonnées. Ce dernier point est particulièrement important pour continuer de maîtriser la situation, a relevé le conseiller fédéral. L’obligation de porter le masque sera en revanche levée sur les terrasses.

GastroSuisse est «extrêmement soulagé» Afficher plus GastroSuisse a salué une étape très importante pour l’hôtellerie-restauration. «Nous sommes extrêmement soulagés; nous pouvons enfin espérer une ouverture complète des restaurants», a indiqué son président, Casimir Platzer. Il s’est dit convaincu que les cantons soutiendront cette ouverture prévue le 31 mai. Une prolongation de la fermeture des espaces intérieurs de restaurant n’est plus défendable, selon GastroSuisse. Outre le nombre décroissant de cas, une expertise de droit commandée par la faîtière conclut que les décisions du gouvernement fondées sur le modèle d’ouverture en trois phases sont illégales et inconstitutionnelles. Elles ne prennent en compte que des valeurs indicatives épidémiologiques. Or selon la loi Covid, il faudrait prévoir également des valeurs qui reflètent les aspects économiques et sociaux.

Les centres thermaux et de bien-être pourront également rouvrir. Les clients devront disposer de 15 mètres carrés chacun. Ils seront exemptés de l’obligation de porter un masque, mais devront respecter les distances.

Cent personnes en intérieur

Les limites pour les événements publics seront elles relevées. Cent personnes pourront être accueillies en intérieur, et trois cents en extérieur. Les salles devront être limitées à la moitié de leur capacité. Ces limites valent aussi pour les compétitions sportives et les manifestations culturelles.

Dans le domaine amateur, les matches de football pourront avoir lieu en extérieur. Le public sera restreint à 50 personnes. De même que celui des spectacles culturels et de leurs répétitions.

Les réunions d’associations et les visites guidées seront elles restreintes à 30 personnes, en intérieur comme en extérieur. La limite vaut également pour les entraînements sportifs amateurs. À l’intérieur, elle reste à quinze sans port de masque. Les sports de contact, comme le judo, ne peuvent eux être effectués qu’à quatre au maximum.

Pas de changement en revanche pour les réunions privées. Le seuil reste à dix personnes en intérieur et quinze en extérieur. «Ce sont les situations dans lesquelles les risques de contaminations sont les plus élevés. Les personnes ne portent pas de masque et ne respectent pas les distances. Et aucun plan de protection n’est établi», a justifié Alain Berset. Les soirées dansantes restent interdites.

Dépistages réguliers

Assouplissements encore pour le monde professionnel. Le télétravail ne sera plus obligatoire pour les entreprises qui proposent des dépistages hebdomadaires à leurs employés. Et la Confédération prendra en charge les coûts des tests groupés pour faciliter leur utilisation. Le télétravail sera assoupli sans condition dès que toutes les personnes le souhaitant auront été vaccinées.

Dans les hautes écoles, la limite de 50 étudiants par cours est levée. Un plan de dépistage doit toutefois être mis sur pied et les salles remplies à la moitié de leur capacité.

D’autres étapes sont prévues cet été. Elles concernent notamment les grands événements. Durant la pause estivale, le gouvernement travaillera en outre sur la planification à moyen terme et se préparera aux mesures nécessaires pour l’hiver.

Nouvelle prolongation des indemnités en cas de chômage partiel Afficher plus La durée maximale de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) passe de 18 à 24 mois, a décidé mercredi le Conseil fédéral. Il répond ainsi aux demandes du Parlement et des milieux économiques, qui ont plaidé pour une telle prolongation. «Avec cette décision, les entreprises n’auront pas besoin de prévoir de licenciement pour la fin août», a commenté le président de la Confédération Guy Parmelin devant la presse. La durée de validité de la procédure sommaire de décompte de l’indemnité en cas de chômage partiel sera aussi prolongée de trois mois supplémentaires, soit jusqu’à la fin septembre 2021. Les autres mesures de l’ordonnance limitées à fin juin, seront elles réévaluées ces prochaines semaines. Le pays entre dans une phase de transition qui doit se faire dans les meilleures conditions possible, a ajouté Guy Parmelin. Les secteurs les plus touchés, comme la gastronomie, le tourisme ou encore l’événementiel, auront besoin de temps et doivent être accompagnés dans cette phase.

