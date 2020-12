Décisions du Conseil fédéral – Les restaurants romands échappent à la fermeture à 19 h Le Conseil fédéral impose une fermeture aux établissements en début de soirée si le taux d’infection est supérieur à 1. Ce n’est pas le cas des cantons romands. À eux de décider. Lucie Monnat

Les décisions annoncées vendredi par le Conseil fédéral sont moins sévères que prévu. Keystone

À peine rouverts, les restaurateurs craignaient de devoir à nouveau fermer leurs portes, du moins en soirée. Les Romands devraient échapper de justesse à la mesure.

Le Conseil fédéral a pourtant effectivement pris la décision d’instaurer une sorte de couvre-feu national dès 19 h, et ce dès le samedi 12 décembre. Tous les établissements – restaurants, magasins ou musées – devront fermer leurs portes à partir de cette heure.

Cependant, l’ordonnance précise que «tout canton peut étendre les heures d’ouverture fixées si les conditions suivantes sont remplies sur son territoire»: premièrement, les hôpitaux doivent disposer d’une capacité d’accueil suffisante. Le taux de reproduction (le Re, qui indique le nombre de personnes qu’une personne infectée contamine) est inférieur à 1. Enfin, le nombre de nouvelles infections par 100 000 personnes est inférieur à la moyenne suisse au cours des 7 derniers jours.

C’est le cas des cantons romands. Selon les derniers chiffres publiés par la Taskforce Covid-19 de la Confédération, le Re des cantons romands est actuellement de 0,88. «Après le pic de la deuxième vague, la Suisse romande a connu la chute la plus rapide du nombre de cas confirmés: ses six cantons avaient le plus faible taux de reproduction Re au 10 novembre 2020», peut-on lire dans le dernier rapport de la Taskforce.

Le taux de reproduction du virus (Re) est inférieur à 1 dans les cantons romands. Situation au 8 décembre. Tamedia

Le nombre de nouvelles infections par 100 000 personnes est également inférieur à la moyenne nationale (622): 511 pour Vaud, 445 pour Genève.

Exceptions pour Noël et Nouvel-An

Les cantons romands ont ainsi la possibilité d’élargir les heures d’ouverture des établissements de restauration, des bars et des boîtes de nuit au plus tard jusqu’à 23 h 00. Une exception est prévue pour Noël et Nouvel-An, avec des horaires admis jusqu’à 1 h 00 la nuit du 24 au 25 décembre et celle du 31 décembre au 1er janvier.

Le Conseil fédéral appose cependant une condition stricte: si le taux de reproduction est supérieur à 1 durant 3 jours consécutifs ou si l’une des deux autres conditions n’est plus remplie, le canton doit

immédiatement annuler l’extension des heures d’ouverture.